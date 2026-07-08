박명수가 컨디션 난조를 보였다./사진제공=MBC에브리원

'위대한 가이드3'에서 촬영 중단 사태가 벌어졌다./사진제공=MBC에브리원

김대호에 이어 박명수까지 촬영이 중단되는 사태가 벌어졌다.지난 7일 방송된 MBC에브리원 예능 ‘위대한 가이드3’에서는 에티오피아 남부 카로 부족 마을에 녹아든 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진의 여정이 공개됐다.이날 사형제는 나뉘어서 카로 부족의 삶을 체험했다. 이무진은 아이들과 마을을 돌아다니다가 부족민이 커다란 뱀을 잡은 걸 발견했다. 카로 부족민은 “내 딸을 잡아먹으려던 뱀”이라며 뱀을 죽인 이유를 말했고, 호기심에 다가간 이무진은 뱀을 목에 걸고 춤까지 췄다.박명수와 최다니엘은 카로 부족 여인들과 함께 전통 음식 만들기에 도전했다. 예상보다 훨씬 힘든 작업에 진땀을 흘렸고, 박명수의 요란한 리액션에 마을 아이들이 놀라 달아나는 해프닝까지 벌어졌다 .낚시를 하러 강으로 간 김대호는 강가에서 자연스럽게 목욕하는 카로 부족민들을 보고 “진짜 해보고 싶었다. 자연과 일치되는 자연합일이 내 로망”이라며 망설임 없이 탈의를 감행했다. “알아서 잘라서 써”라는 말을 남긴 김대호에 제작진은 급히 카메라를 하늘로 돌렸고, 스튜디오에서도 경악을 감추지 못했다. 이후 김대호는 카로 부족민과 함께 강물에서 목욕을 즐기고 서로 등을 씻겨줬고, “너무 좋았다. 부끄럽지 않았고 아이로 돌아간 것 같았다”고 만족했다.그러나 사형제는 갑작스럽게 들이닥친 폭우에 촬영까지 중단하는 상황을 맞았다. 현지 부족민들은 “지금 떠나지 않으면 마을을 빠져나갈 수 없다”고 다급히 재촉했고, 사형제는 환영 잔치까지 포기한 채 황급히 철수했다.카로 부족 마을을 떠난 사형제는 에티오피아 수도 아디스아바바에 도착했지만 또 다른 위기가 기다리고 있었다. 여행 내내 장 트러블로 컨디션 난조를 보였던 박명수가 여권까지 분실했다. 여권 없이는 공항을 빠져나갈 수 없는 상황에 촬영도 잠시 중단됐다. 박명수는 “나 때문에 시간이 지체된다”며 불안하고 초조한 마음을 감추지 못했다. 다행히 공항 직원의 도움으로 기내 좌석에서 여권을 찾아냈다.셔틀버스를 타고 예약해 둔 호텔로 향한 사형제는 지금까지 머물렀던 에티오피아 남부와는 전혀 다른 현대적인 도시 풍경에 감탄했다. 넓게 뻗은 아스팔트 도로와 빼곡한 건물들을 바라보던 김대호는 “현대 문명이 얼마나 고마운지 알겠다”고 말했다.체크인을 마친 뒤 컨디션이 좋지 않은 박명수는 “오늘은 너희끼리 맛있는 거 먹고 와라. 앞으로 일정이 더 중요하다”며 숙소에 남아 휴식을 택했다. 김대호, 최다니엘, 이무진은 셋만의 아디스아바바 여행에 나섰다. 이들은 현지 명물인 생고기 전문점을 찾아 “플렉스 한번 하자”며 추천 메뉴를 통 크게 주문했다.그러나 생고기를 어떻게 먹어야 하는지 몰랐던 삼형제는 근막도 제거하지 않은 채 큼직한 고기를 질겅질겅 씹기 시작했고, 이를 지켜보던 직원이 황급히 달려와 직접 손질법을 알려줬다. 김대호는 “대구에서 먹는 뭉티기 맛이 난다”고 극찬했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr