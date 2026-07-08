그룹 리센느/더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느(RESCENE)가 리메이크 음원을 발표한다.리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 8일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Pretty Girl'(프리티 걸)을 공개한다. 그동안 음반마다 향기를 주제로 내세웠던 리센느는 이번 신곡의 테마로 자몽향을 선택했다.이번 음원은 지난 2008년 그룹 카라(KARA)가 발표한 미니 2집 타이틀곡을 재해석한 결과물이다. 리센느는 원곡이 가진 틴팝(Teen Pop) 장르의 분위기를 살리면서도 청량한 편곡을 가미해 곡을 완성했다.편곡 과정에서는 기존의 선율을 유지하되 전반적인 사운드 구성을 보완했다. 기타 연주에 디스토션(Distortion) 효과를 더해 곡의 느낌을 강조했으며, 신스(Synth) 음향을 배치해 입체감을 연출했다.한편, 리센느는 오는 9일 오후 방송되는 Mnet '엠카운트다운' 출연을 기점으로 본격적인 음악방송 일정을 소화할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr