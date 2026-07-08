그룹 투모로우바이투게더 연준의 'Ice Cream' 뮤직비디오 티저 캡처. / 사진제공=빅히트 뮤직

투모로우바이투게더(TXT) 연준이 신곡 'Ice Cream'(아이스크림) 뮤직비디오 티저를 공개했다.연준은 8일 하이브 레이블즈(HYBE LABELS) 유튜브 채널을 통해 두 번째 미니앨범 'NO LABELS: PART 02'의 타이틀곡 'Ice Cream' 뮤직비디오 티저를 선보였다. 앨범은 오는 10일 오후 1시 발매된다.티저는 이국적인 풍경을 배경으로 펼쳐진다. 사람들이 모두 멈춰 선 공간을 연준이 홀로 걸어가는 장면으로 시작하며, 정적인 분위기와 경쾌한 사운드가 대비를 이룬다. 아이스크림 트럭 위에 올라탄 모습과 물이 흐르는 계단에 앉아 카메라를 바라보는 장면 등도 담겨 여름 분위기를 더했다.'Ice Cream'은 빈티지 드럼과 베이스, 기타 리프를 중심으로 한 펑크 록 장르의 곡이다. 서로에게 달콤한 존재지만 일정한 거리를 유지하는 관계를 노래했으며, 후반부에는 스페인풍 사운드를 더해 변화를 줬다.'NO LABELS: PART 02'에는 타이틀곡 'Ice Cream'을 비롯해 'Vanilla', '조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)', 'No More Disco', 'Fxxking Star', 'Long Way Long Ride' 등 총 6곡이 수록된다. 연준은 타이틀곡 안무 제작에 참여했으며, '조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)'와 'Long Way Long Ride'의 작사에도 이름을 올렸다.한편 연준은 앨범 발매를 하루 앞둔 9일 서울 마포구 레이어스튜디오11에서 릴리스 파티를 열고 'Ice Cream' 무대를 처음 공개한다. 행사 현장은 온라인 라이브 스트리밍으로도 생중계될 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr