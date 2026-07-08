제로베이스원 미니 6집 인터뷰 / 사진 제공=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 일본 새 음반 발매를 앞두고 스케줄러를 공개했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 8일 공식 SNS 채널에 일본 두 번째 EP '회귀러브(回帰LOVE)'의 프로모션 스케줄러를 게재했다.일정에 따르면 오는 9일 피스(PIECE) 버전을 시작으로 라운드(ROUND) 버전 콘셉트 포토, 앨범 프리뷰, 리릭 포스터, 뮤직비디오 티저 영상 등이 차례로 공개된다.특히 이들은 8월 10일 타이틀곡 '이그지스텐스(イグジステンス)'의 음원을 먼저 내놓는다. 이번 타이틀곡은 일본 피아노 트리오 밴드 오모이노타케(Omoinotake)의 멤버가 곡 작업에 참여했다.그간 국내외 시장에서 활동을 전개해 온 제로베이스원은 이번 앨범을 통해 일본 현지 음반 활동을 이어갈 방침이다.한편 제로베이스원의 '회귀러브' 전곡 음원은 8월 19일 0시 각 온라인 음원 플랫폼을 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr