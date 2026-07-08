남궁민이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

남궁민이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진=KBS

예비 아빠가 된 배우 남궁민이 아내 바보 면모를 보여준다.오는 10일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 4년 차에 예비 아빠 소식을 알린 남궁민이 출연해 다양한 이야기를 들려준다.이날 방송에서 남궁민은 아내 진아름과의 러브스토리를 공개한다. 8년간의 연애 끝에 결혼 4년 차 부부가 된 두 사람의 인연은 남궁민이 직접 연출한 영화에서 시작됐다고. 남궁민은 당시 진아름의 착하고 순수한 모습에 호감을 느껴 촬영이 끝난 뒤 두 달 동안 적극적으로 마음을 표현했다고 밝힌다. 다만 진아름은 첫 고백을 거절했다고 전해져 그 이유에도 관심이 쏠린다. 남궁민의 고백과 두 사람의 연애 이야기는 방송을 통해 공개된다.이어 남궁민은 화제를 모았던 프러포즈 영상의 비하인드도 공개한다. 그는 "어렸을 때부터 외국 영화를 많이 보다 보니 프러포즈는 무조건 무릎을 꿇고 반지를 줘야 한다고 생각했다"라며 당시를 떠올린다. 또 아내와 어색해질 때마다 프러포즈 영상을 다시 찾아본다고 밝혀 눈길을 끈다.한편 남궁민은 "아내에게 옷이랑 가방을 자주 사준다"라며 아내 바보 면모를 보여준다. 이어 평소 쇼핑을 즐긴다고 밝힌 그는 "작년까지는 나한테 많이 썼는데, 올해부터는 자제하고 있다"라고 말해 궁금증을 자아낸다.'옥탑방의 문제아들'은 10일 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr