AHOF "RUN TO YOU" Cover / F&F Entertainment

그룹 아홉(AHOF)이 8일 세 번째 미니앨범 'RUN TO YOU'(런 투 유)를 발매하며 8개월 만에 컴백한다.이번 음반은 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개되며, 타이틀곡 'RUN TO YOU'를 비롯해 선공개 싱글 'Sugar High'(슈가 하이), 'JUST SAY YES'(저스트 세이 예스), 'Just Because It's You'(저스트 비코즈 잇츠 유), 'Our Story'(아워 스토리) 등 총 5곡이 수록된다.타이틀곡 'RUN TO YOU'는 불확실함 속에서도 누군가를 향해 나아가려는 의지를 담은 곡이다. 경쾌한 멜로디를 바탕으로 데뷔 때부터 구축해 온 청춘 서사를 이어간다. 팀의 데뷔 앨범 'WHO WE ARE'(후 위 아)와 미니 2집 'The Passage'(더 패시지)를 통해 보여준 청춘의 시작과 성장통에 이어, 주저 없이 앞으로 나아가는 모습을 표현했다.멤버들의 참여도 돋보인다. 차웅기와 박한, 박주원은 수록곡 'Our Story'의 작사에 참여해 앨범의 마지막 트랙에 진정성을 더했다.아홉은 앨범 발매 후인 오늘 오후 8시 팬 쇼케이스를 개최하고 신곡 무대를 선보이며 팬들과 만난다. 이번 쇼케이스는 글로벌 팬들을 위해 팀 공식 유튜브 채널과 위버스를 통해 생중계된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr