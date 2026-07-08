그룹 스트레이 키즈의 'THIS & THAT' 트레일러 썸네일. / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓) 트레일러를 공개했다.스트레이 키즈는 8일 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 'THIS & THAT'의 첫 트레일러 영상을 공개했다. 영상은 승민에게 LP를 받은 한 인물이 의문의 트럭에 올라탄 뒤 음악이 재생되면서 낯선 세계로 들어가는 이야기를 그렸다.트럭 밖 세상에서는 바리스타와 셰프, 사진작가, 댄서 등 주변의 모든 사람이 스트레이 키즈 멤버의 얼굴을 하고 있는 초현실적인 장면이 펼쳐진다. 등장인물들의 대사도 'THIS'와 'THAT' 두 단어만으로 구성돼 기묘한 분위기를 더했다. 그룹의 슬로건인 'Stray Kids Everywhere All Around the World'를 콘셉트로 확장한 연출이다.앞서 공개된 티저 영상 'TEST'와의 연결점도 담겼다. 공포 영화 분위기의 연출과 함께 등장했던 의문의 트럭이 이번 트레일러에도 등장하면서 앨범 세계관을 잇는 단서 역할을 했다.'THIS & THAT'은 오는 8월 7일 오후 1시 발매된다. 앨범에는 지난 6월 공개돼 아이튠즈 톱 송 차트 43개 지역 1위를 기록한 디지털 싱글 'RUN IT'도 함께 수록된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr