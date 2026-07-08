전현무가 상견례 이야기를 꺼낸다./사진=텐아시아DB

전현무가 상견례 이야기를 꺼낸다./사진제공=MBN, 채널S

2번의 공개 열애를 한 전현무(48) ‘상견례 토크’를 한다.오는 10일 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획4’에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 대전 ‘100% 시청자계획’ 2탄에 나선다.이날 대전에 뜬 전현무는 “시즌4를 기념하는 대전 ‘시청자계획’ 2탄”이라고 선언한다. 이어 그는 “(제보해주신) 시청자분이 우리가 늘 국밥으로 첫 끼를 먹으니 짠하셨던 것 같다”며 첫 메뉴가 ‘북어탕’이라고 밝힌다. 곽튜브가 고개를 갸웃하자 전현무는 “대전과 북어탕은 선뜻 매치가 안 되지만, 행정복지센터랑 주민센터가 몰린 곳이라 공무원 맛집은 믿는다!”라고 자신한다.식당에 도착한 두 사람은 굳게 닫힌 문과 꺼진 불을 마주하고 곧장 얼어붙는다. 그동안 ‘무계획 먹트립’을 자신만만하게 이끌었던 전현무마저 “오늘 쉬는 날 아니지?”라며 섭외 불발 사태를 걱정한다. 다행히 얼마 후 식당 문이 열리고, 첫 손님으로 입성한 두 사람은 한 상 가득 정갈한 반찬이 차려지자 감탄을 쏟아낸다.곽튜브는 “반찬이 고급 한정식집 같다. 상견례 식당에서 나올 법한 비주얼!”이라고 극찬한다. 반면 전현무는 “난 상견례를 해본 적이 없어서”라고 밝힌다. 곽튜브는 “(전 여친과) 상견례까지 가보신 적이 (없으신지?)”라고 질문해 전현무를 당황케 한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr