그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 월드투어 'BLOOD SAGA'(블러드 사가) 부산 공연의 2회차 좌석을 모두 매진시켰다.
소속사 빌리프랩(BELIFT LAB)에 따르면 8월 8일부터 이틀간 부산 사직실내체육관에서 개최되는 'ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN BUSAN' 티켓이 지난 6~7일 이틀간 진행된 팬클럽 선예매 기간에 매진됐다.
'BLOOD SAGA'는 전 세계 22개 도시에서 총 35회 공연으로 진행되는 엔하이픈 자체 최대 규모의 월드투어다. 지난 5월 서울에서 포문을 열었으며, 서울 3회차 공연 역시 팬클럽 선예매 단계에서 매진된 바 있다. 이러한 흥행세는 해외로도 이어지고 있다. 엔하이픈은 최근 상파울루에서 4만 1,000석 규모의 공연을 매진시켰으며, 멕시코시티 공연은 수요가 몰려 3회차 공연이 추가됐다.
한편 엔하이픈은 페루 리마 공연을 마친 뒤 멕시코시티, 북미 5개 도시, 부산, 일본 4대 돔 투어, 유럽 5개 도시에서 월드투어 일정을 이어간다. 이와 함께 8월 21일 여덟 번째 미니앨범 'THE SIN : BLISS'(더 신 : 블리스)를 발매할 예정이다.
Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr
소속사 빌리프랩(BELIFT LAB)에 따르면 8월 8일부터 이틀간 부산 사직실내체육관에서 개최되는 'ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN BUSAN' 티켓이 지난 6~7일 이틀간 진행된 팬클럽 선예매 기간에 매진됐다.
'BLOOD SAGA'는 전 세계 22개 도시에서 총 35회 공연으로 진행되는 엔하이픈 자체 최대 규모의 월드투어다. 지난 5월 서울에서 포문을 열었으며, 서울 3회차 공연 역시 팬클럽 선예매 단계에서 매진된 바 있다. 이러한 흥행세는 해외로도 이어지고 있다. 엔하이픈은 최근 상파울루에서 4만 1,000석 규모의 공연을 매진시켰으며, 멕시코시티 공연은 수요가 몰려 3회차 공연이 추가됐다.
한편 엔하이픈은 페루 리마 공연을 마친 뒤 멕시코시티, 북미 5개 도시, 부산, 일본 4대 돔 투어, 유럽 5개 도시에서 월드투어 일정을 이어간다. 이와 함께 8월 21일 여덟 번째 미니앨범 'THE SIN : BLISS'(더 신 : 블리스)를 발매할 예정이다.
Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr
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