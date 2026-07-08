ENHYPEN "BLOOD SAGA" Busan Tour Poster / BELIFT LAB (HYBE)

ENHYPEN "BLOOD SAGA" Tour in Sao Paulo Brazil / BELIFT LAB (HYBE)

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 월드투어 'BLOOD SAGA'(블러드 사가) 부산 공연의 2회차 좌석을 모두 매진시켰다.소속사 빌리프랩(BELIFT LAB)에 따르면 8월 8일부터 이틀간 부산 사직실내체육관에서 개최되는 'ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN BUSAN' 티켓이 지난 6~7일 이틀간 진행된 팬클럽 선예매 기간에 매진됐다.'BLOOD SAGA'는 전 세계 22개 도시에서 총 35회 공연으로 진행되는 엔하이픈 자체 최대 규모의 월드투어다. 지난 5월 서울에서 포문을 열었으며, 서울 3회차 공연 역시 팬클럽 선예매 단계에서 매진된 바 있다.이러한 흥행세는 해외로도 이어지고 있다. 엔하이픈은 최근 상파울루에서 4만 1,000석 규모의 공연을 매진시켰으며, 멕시코시티 공연은 수요가 몰려 3회차 공연이 추가됐다.한편 엔하이픈은 페루 리마 공연을 마친 뒤 멕시코시티, 북미 5개 도시, 부산, 일본 4대 돔 투어, 유럽 5개 도시에서 월드투어 일정을 이어간다. 이와 함께 8월 21일 여덟 번째 미니앨범 'THE SIN : BLISS'(더 신 : 블리스)를 발매할 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr