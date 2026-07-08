그룹 프로미스나인의 정규 2집 'Glow ME' 트랙리스트. / 사진제공=어센드

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 정규 2집 'Glow ME'(글로우 미) 트랙리스트를 공개했다.프로미스나인은 지난 7일 공식 SNS를 통해 정규 2집 'Glow ME'의 트랙리스트 영상을 공개했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Vitamin ME'(비타민 미)를 비롯해 'ETERNAL', 'Pocket Treat', 'Blue Heart', 'Screen Time', 'Teacher', 'Cold Blood', 'Why do I cry?', 'DAY1', 'Wonderland'까지 총 10곡이 수록된다.유닛곡도 포함됐다. 이채영, 이나경, 백지헌이 'Cold Blood'를, 송하영과 박지원이 'Why do I cry?'를 부른다.멤버들의 참여도 이어졌다. 송하영, 박지원, 이채영, 이나경, 백지헌이 여러 수록곡의 작사와 작곡에 참여하며 앨범 크레디트에 이름을 올렸다.'Glow ME'는 프로미스나인이 약 3년 만에 선보이는 정규앨범이다. 'WE GO', 'Stay This Way', 'Supersonic' 등 여름 시즌 곡으로 활동해온 프로미스나인이 이번 앨범에서는 어떤 음악을 선보일지 관심이 모인다.한편 프로미스나인의 정규 2집 'Glow ME'는 오는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr