개그우먼 신기루가 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

개그우먼 신기루가 절친 풍자에게 고마움을 전했다. / 사진='풍자테레비' 유튜브 영상 캡처

개그우먼 신기루가 모친상을 치른 뒤의 심경을 전하며 절친 풍자에게 고마운 마음을 전했다.지난 6일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 신기루가 게스트로 출연했다. 그는 풍자와 함께 식사를 하며 어머니를 떠나보낸 당시를 떠올렸다.신기루는 "부모 중에 한 분을 잃었지만 이제 이런 얘기를 하면서 울지 않을 정도로 단련이 됐다"며 담담하게 말문을 열었다. 이어 "산 사람은 산다는 말이 맞더라. 발인 다음 날부터 배가 고팠다"고 말했다.그러면서 장례 기간 동안 곁을 지켜준 풍자에게 고마움을 전했다. 이에 풍자는 "나도 부모님이 일찍 돌아가셨고 그 아픔이 얼마나 큰지 아니까 마음이 너무 안 좋았다"며 "장례식장에서 언니 얼굴을 보자마자 서로 끌어안고 한참을 울었다"고 당시를 회상했다.무거운 이야기 속에서도 신기루 특유의 입담은 이어졌다. 그는 상복이 맞지 않아 난감했던 일화를 공개하며 "3XL까지 나온다고 했는데 안 맞더라. 남성용 5XL를 권유받았는데 너무 건달 같아 보일까 봐 걱정됐다"고 말했다.결국 스타일리스트가 급히 구해온 검은색 의상을 입고 상주 자리를 지켰다고. 풍자는 "검은색이긴 한데 레이스가 달리고 금색 단추가 박혀 있어서 김연자 선생님 옷 같았다"고 당시를 의상을 설명해 웃음을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr