정선희가 '라디오스타'에 출연한다. / 사진=MBC, 텐아시아DB

정선희가 '라디오스타'에 출연한다. / 사진=MBC

방송인 정선희가 '라디오스타'에서 박명수와의 애틋한 과거를 회상한다.8일 방송되는 MBC '라디오스타'는 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 출연하는 웃음 크리에이터 크루, 웃크크 특집으로 꾸며진다.이날 정선희는 MBC에서 활동하던 시절 박명수와의 특별한 일화를 공개한다. 그는 신인 시절 박명수에게 예상치 못한 플러팅을 받았다고 털어놨다. 당시 꿀벌 분장을 한 박명수는 자가인지 전세인지, 근저당은 있는지까지 물어보며 남다른 관심을 보였다고. 정선희는 거침없는 플러팅에 당황했던 당시를 떠올리며 웃음을 안긴다.이어 정선희는 박명수에게 고백을 받을 뻔했던 일화도 공개한다. 그는 박명수가 차 트렁크에 풍선을 가득 준비해 고백을 계획했지만, 자신이 나타나지 않아 무산됐다고 전한다. 예상치 못한 박명수의 순정 어린 과거가 공개되자 스튜디오는 웃음에 휩싸였다는 후문이다.여걸파이브 시절 비하인드도 공개된다. 정선희는 당시 여성 예능인들의 강한 존재감 탓에 게스트 섭외에 어려움을 겪었던 일화를 밝힌다. 또 그는 게스트들이 출연을 부담스러워했던 이유부터 멤버들의 거침없는 활약상까지 공개하며 당시 예능 현장을 돌아본다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr