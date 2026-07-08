박우열이 정규리와의 관게를 정리했다./사진제공=채널A

박우열이 정규리와의 관게를 정리했다./사진제공=채널A

15부작 '하트시그널5'이 막바지를 향하는 가운데, 여전히 전회차 시청률 0%대를 기록 중이다.지난 7일 방송된 채널A ‘하트시그널5’ 13회에서는 ‘연예인 예측단’ 윤종신, 이상민, 김이나, 로이킴, 츠키가 자리한 가운데, ‘최종 선택’까지 일주일도 남겨두지 않은 입주자들이 ‘변화 데이트’를 하면서 러브라인을 정리해가는 모습이 담겼다. 박우열은 정규리를 이별 여행에서 칼 같이 거절했고, 강유경도 김성민의 데이트를 거절했다.‘시그널 하우스’에서 강유경과 김서원은 강릉 데이트에서 돌아오지 않는 박우열, 정규리를 기다리며 초조해했다. 그러다 ‘문자’ 전송 시간이 찾아왔고, 강유경은 정준현과 서로 ‘문자’를 주고받았다. 모두가 잠든 깊은 밤에서야 박우열은 혼자 ‘시그널 하우스’로 돌아왔고, 강유경의 방 앞을 서성이다가 겨우 잠에 들었다.김민주는 김성민과 ‘자유 데이트’를 즐겼다. 남양주의 한 식당에서 두 사람은 ‘진실 게임’ 후의 감정에 대해 허심탄회하게 이야기했다. 이때 김성민은 “사실 민주에게는 인간적인 호감을, 유경이에게는 이성적인 호감을 느끼는 것 같다”고 고백했다. 김민주는 “솔직하게 얘기해줘서 고맙다”라고 받아들였다.다음날 김민주는 카페에서 친언니를 만났다. 김민주는 김성민에 대한 고민을 털어놨고, 언니는 “네가 너무 상처받지 않았으면 좋겠다”고 다독였다. 언니와 헤어진 후 김민주는 인터뷰에서 “지금도 사실 오빠가 밉다. 내가 쏟은 마음과 진심을 알긴 할까?”라며 씁쓸해했다.남자 입주자들은 정준현의 단골집에서 저녁 회동을 가졌다. 김성민은 김민주와의 일본 데이트를 언급하면서도 “그때도 내 마음 속 1순위는 유경이었다”라고 고백했다. 정준현과 박우열도 강유경과의 데이트를 언급했다. 정준현은 “(앞으로 남은 4~5일 동안) 내 마음 가는 대로 하려 한다. 상대를 생각 안 하고 이기적으로 하려고”라고 선포했다.귀가한 박우열은 강유경과 사랑방에서 대화를 나눴다. 강유경은 “어제 뭐했는지 궁금하다”는 박우열의 질문에 “어제 준현 오빠와 데이트했고 내일 성민 오빠와 할 것 같다”고 답했다. 박우열이 질투하자, 강유경은 “어제 오빠는 뭐했어?”라고 물었다. 이에 박우열은 “강릉 데이트 했다가 집에 혼자 돌아왔다. 보고 싶었어. 미안해”라고 말했다. 이후 두 사람은 다시 한 번 쌓였던 오해를 풀었다.다음 날 김성민과 강유경은 LP바에서 ‘지목 데이트’를 했다. 김성민은 “내가 이성적 호감을 갖고 있던 사람은 너였다. 생각보다 오랜 기간 나는 너였구나”라고 자신의 마음을 표현했다.두 사람이 귀가하자, 김민주는 여자 방에서 “성민이 오빠, 오늘 좀 신났네?”라며 서운해했다. 이에 강유경은 “성민 오빠가 평일에 만나자고 했는데, 그걸 마다하면 안 된다고 생각해서 ‘하자’고 했다. 그런데 지금은 회피하고 싶어”라고 털어놨다. 그러면서 “나중에 우열 오빠가 보면 ‘뭐지?’라고 생각할 수도 있으니까”라고 설명했다.결국 강유경은 김성민을 사랑방으로 불러내 데이트를 거절했다. 이후 강유경은 거실로 내려가 박우열 옆에 앉았고, 단둘이 남게 되자 귓속말까지 나눴다.한편, '하트시그널5'는 현재 전 회차 0%대 시청률을 기록하며 고전 중이다. 또 한 여성 출연자가 상간자 손해배상 소송에 연루된 인물이라는 '불륜 의혹'이 온라인을 통해 확산되면서 곤욕을 치뤘다. 제작진은 해당 의혹이 있는 인물을 편집하지 않은 채 내보내고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr