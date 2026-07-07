배우 최우식이 근황을 전했다 / 사진=최우식 SNS

배우 최우식이 근황을 전했다 / 사진=최우식 SNS

배우 최우식이 근황을 전했다 / 사진=최우식 SNS

배우 최우식이 인종차별 의혹과 관련한 사과문을 게재한 이후 처음으로 근황을 전했다.최우식은 지난 6일 자신의 SNS에 "Paris"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 프랑스 파리 곳곳을 배경으로 여유로운 시간을 보내는 최우식의 모습이 담겼다. 그는 짙은 회색 반팔 티셔츠에 네이비 팬츠, 블랙 로퍼를 매치해 깔끔한 스타일을 완성했다. 블랙 볼캡과 선글라스를 더해 캐주얼하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.이번 게시물은 최근 불거졌던 인종차별 의혹 이후 처음 공개한 근황이라는 점에서 눈길을 끌었다. 앞서 최우식은 지난달 글로벌 앰배서더로 활동 중인 한 패션 브랜드의 패션쇼 참석을 위해 프랑스를 방문했다. 당시 행사장에서 팬들에게 사인을 해주던 중 한 흑인 팬이 "현장에서 유일한 흑인인 자신만 지나쳤다"며 인종차별 의혹을 제기했다.논란이 확산되자 최우식은 지난달 28일 자신의 SNS에 영문 입장문을 올리고 "혹시 내가 당신을 지나쳤다면 미안하다. 최대한 많은 사람들에게 사인을 해주려고 했지만 시간이 너무 부족했다. 다음에는 꼭 다시 만나길 바란다"고 밝혔다.이후 당시 현장 영상 등을 통해 최우식이 다른 흑인 팬들에게도 사인을 해준 장면이 확인되면서, 특정 인종을 의도적으로 배제했다는 의혹은 사실과 다르다는 반응이 이어졌고 논란은 해프닝으로 마무리됐다.한편 최우식은 내년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에 출연한다. 동명의 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 일제강점기를 배경으로 조국을 위해 모든 것을 바친 남자와 그를 지키기 위해 목숨을 건 여자의 이야기를 그린다. 문가영, 허남준, 유재명, 강한나 등이 함께 출연한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr