박경림이 박수홍의 딸 재이와 즐거운 시간을 보냈다. / 사진='박수홍 행복해다홍' 유튜브 캡쳐

박수홍의 딸 재이가 키즈 모델다운 리액션을 보여줬다. / 사진='박수홍 행복해다홍' 유튜브 캡쳐

방송인 박경림이 절친 박수홍의 딸 재이를 만나 다정한 고모 면모를 뽐냈다.지난 6일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에 공개된 영상에서 박경림은 박수홍과 그의 딸 재이를 만났다. 재이는 평소 다른 사람에게 잘 안기지 않지만, 박경림에게는 스스럼없이 안기며 볼 뽀뽀까지 선사해 놀라움을 자아냈다. 박수홍은 "역시 고모를 알아본다"며 기뻐했다.재이에게 동치미를 먹이기 위해 자리를 옮겼다. 그는 "지금 대한민국 최고의 키즈 광고 모델의 국물 리액션"이라고 말하며 동치미 국물을 먹였고 재이는 국물을 먹고 "캬아"라고 반응했다. 조카의 귀여운 모습에 박경림은 무장 해제되며 훈훈한 분위기를 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr