염혜란이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 염혜란이 딸 역할을 맡았던 아이유를 자랑스러워했다.염혜란과 아이유는 7일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅 행사에 참석했다. 제4회 청룡시리즈어워즈 드라마 부문에서 '폭싹 속았수다'로 여우조연상을 수상한 염혜란은 "아이유가 출연한 '21세기 대군부인'을 시청했다. '어쩜 저런 역할도 저렇게 잘할까?' 싶었다. 자랑스럽고, 같이 연기했던 게 영광이라는 생각도 들었다"고 말문을 열었다.그러면서 "너무 예쁘고, 너무 잘해서 '우리 딸내미'라고 자랑하고 싶은 마음이었다"고 덧붙였다.다음은 제4회 청룡시리즈어워즈 수상자(작) 명단대상='폭싹 속았수다'드라마 최우수작품상='중증외상센터'드라마 남우주연상=주지훈('중증외상센터')드라마 여우주연상=아이유('폭싹 속았수다')드라마 남우조연상=이광수('악연')드라마 여우조연상=염혜란('폭싹 속았수다')드라마 신인남우상=추영우('중증외상센터')드라마 신인여우상=김민하('내가 죽기 일주일 전')예능 최우수작품상='흑백요리사: 요리 계급 전쟁'남자예능인상=기안84('대환장 기안장')여자예능인상=이수지('SNL 코리아 시즌 6, 7')신인남자예능인상=문상훈('주관식당')신인여자예능인상=미미('기안이쎄오')LG유플러스 선한영향력상=지예은('대환장 기안장')업비트 인기스타상=박보검 이혜리 이준혁 아이유OST 인기상=투모로우바이투게더 연준('새벽 2시의 신데렐라')류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr