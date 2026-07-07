조유식이 '킬잇'에 출연한다. / 사진제공=tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'

'킬잇'이 매주 화요일 밤 10시 10분에 방송된다. / 사진제공=tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'

연예 리얼리티 '환승연애4'에 출연했던 조유식이 '킬잇'에서 최미나수와 만난다.7일 방송되는 tvN 예능 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'에서는 참가자들이 남자 무용수들과 커플 화보 미션에 나선다. 블랙 레이블의 고예진, 요요, 지원, 화이트 레이블의 김나라, 벨라우영, 이수민, 최미나수, 레드 레이블의 김지훈, 나야와시, 다샤, 재인이 본선 4라운드에 돌입한다.이번 미션은 현대무용, 발레, 한국무용, 라틴댄스, 힙합, 보깅 등 다양한 장르의 남자 무용수들과 함께하는 '무브먼트 커플 화보' 촬영이다. 남자 무용수들이 등장하자 다샤는 "이것은 연애 프로그램인가? 왜 갑자기 남자가 나오지?"라고 말했고, 고예진은 "완전 도파민 뿜뿜이다"라며 기대감을 내비쳤다.조유식은 이중 현대무용수로 함께했다. 이에 또 다른 연예 리얼리티 '솔로지옥5' 출연자 최미나수와 한 프로그램에서 만나게 되면서 관심을 끈다.최미나수는 자신을 댄스동아리 출신이라고 소개하며 "저 아이솔레이션 잘해요"라고 자신감을 보였다. 그러나 미션이 시작되자 긴장한 모습을 감추지 못했고 "이번 미션을 잘 못 할 것 같다. 또 이대로 탈락하는 것인가. 너무 스트레스받는다"며 눈물을 보인다.이날 방송에서는 제한 시간 30분 안에 스타일링을 완성한 뒤 촬영과 편집, 제출까지 마치고 다시 버스에 탑승해야 하는 스타일 레이스도 진행된다. 제한 시간 안에 버스에 오르지 못한 참가자는 즉시 탈락한다.'킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'은 매주 화요일 밤 10시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr