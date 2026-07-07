이수지가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

개그우먼 이수지가 내년 수상에도 욕심을 보였다.이수지는 7일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅 행사에서 기안84 님처럼 다양한 분야에 계신 분들 뵙게 되면서, 그래도 잘 가고 있다는 생각이 든다"라고 밝혔다.그러면서 "올해도 정이랑, 지예은과 후보에 올라서 감사한다"라며 "그래도 뭐니뭐니해도 내가 제일 잘 어울릴 것 같다"라고 덧붙였다.앞서 '제4회 청룡시리즈어워즈' 예능인상은 넷플릭스 '대환장 기안장' 기안84와 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 이수지가 수상했다. 당시 이수지는 'SNL 코리아' 제작진과 동료들의 노고를 짚으며 "200명이 넘는 식구들이 밤을 새며 여러분들의 작은 웃음을, 보다 완성된 웃음을 드리기 위해 애쓰고 있다. 앞으로도 더 열심히 하겠다"고 말했다.다음은 제4회 청룡시리즈어워즈 수상자(작) 명단대상='폭싹 속았수다'드라마 최우수작품상='중증외상센터'드라마 남우주연상=주지훈('중증외상센터')드라마 여우주연상=아이유('폭싹 속았수다')드라마 남우조연상=이광수('악연')드라마 여우조연상=염혜란('폭싹 속았수다')드라마 신인남우상=추영우('중증외상센터')드라마 신인여우상=김민하('내가 죽기 일주일 전')예능 최우수작품상='흑백요리사: 요리 계급 전쟁'남자예능인상=기안84('대환장 기안장')여자예능인상=이수지('SNL 코리아 시즌 6, 7')신인남자예능인상=문상훈('주관식당')신인여자예능인상=미미('기안이쎄오')LG유플러스 선한영향력상=지예은('대환장 기안장')업비트 인기스타상=박보검 이혜리 이준혁 아이유OST 인기상=투모로우바이투게더 연준('새벽 2시의 신데렐라')류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr