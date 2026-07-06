판타지오가 제작한 '김부장'이 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 흥행을 이어가고 있다./사진제공=SBS
판타지오가 제작한 '김부장'이 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 흥행을 이어가고 있다./사진제공=SBS
판타지오가 제작한 SBS 금토 드라마 '김부장'이 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 흥행을 이어가고 있다.

종합 엔터테인먼트 기업 판타지오(032800, 회장 남궁견)는 자사가 제작한 '김부장' 4회가 전국 시청률 21.6%를 기록했다고 6일 밝혔다.

동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다.
판타지오가 제작한 '김부장'이 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 흥행을 이어가고 있다./사진=SBS 방송 화면 캡처
판타지오가 제작한 '김부장'이 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 흥행을 이어가고 있다./사진=SBS 방송 화면 캡처
지난 4일 방송된 4회는 닐슨코리아 전국 기준 21.6%, 수도권 기준 22.7%를 기록했다. 순간 최고 시청률은 25.1%까지 치솟으며 또 한 번 자체 최고 기록을 갈아치웠다. 동시간대 1위는 물론, 이날 방송된 전 채널 프로그램 가운데 가장 높은 시청률을 기록하며 올해 최고 시청률도 새로 썼다.

방송 4회 만에 시청률 20%를 넘어선 것은 역대 SBS 금토 드라마 가운데 가장 빠른 기록이다. 또한 2년 만에 '20% 벽'을 넘은 드라마로 이름을 올리며 업계의 관심을 끌고 있다.

이번 흥행은 판타지오의 콘텐츠 제작 사업에도 의미 있는 성과로 평가된다. 판타지오는 매니지먼트 사업을 기반으로 드라마와 영화, 공연 등 콘텐츠 사업을 확대하고 있으며, 자체 IP를 활용한 제작 경쟁력 강화에도 꾸준히 투자하고 있다.
판타지오가 제작한 '김부장'이 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 흥행을 이어가고 있다./사진제공=판타지오
판타지오가 제작한 '김부장'이 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 흥행을 이어가고 있다./사진제공=판타지오
남궁견 판타지오 회장은 "앞으로도 다양한 장르의 자체 IP를 지속해서 확보·개발하고 완성도 높은 콘텐츠 제작에 적극적으로 투자해 콘텐츠 사업 경쟁력을 더욱 강화하고 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 밝혔다. 앞서 판타지오는 82억 원 규모의 추징금을 부과받은 사실이 알려지며 이목을 끌었다.

판타지오는 콘텐츠 제작과 매니지먼트 사업 간 시너지를 바탕으로 자체 IP 기반 콘텐츠 사업을 지속해서 확대해 나간다는 계획이다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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