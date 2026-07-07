배우 이상윤이 연극 '베니스의 상인'에 출연한다. / 사진제공=파크컴퍼니

서울대학교 물리학과를 졸업한 배우 이상윤이 연극 '베니스의 상인'에 출연한다.이상윤은 오는 8일 서울 장충동 국립극장 해오름극장에서 개막하는 연극 '베니스의 상인'에 출연한다.'베니스의 상인'은 셰익스피어 희극의 정수이자 치열한 법정극이다. 작품은 계약과 법, 돈이 지배하는 도시 '베니스'와 사랑과 선택, 낭만이 존재하는 공간 '벨몬트'라는 서로 다른 질서의 두 세계를 축으로 전개된다. 사랑과 우정에서 출발한 이야기는 한 건의 계약을 통해 점차 법과 자비의 문제로 확장되며, 결국 '정의는 누구의 것인가'라는 질문으로 마무리 된다.극 중 이상윤은 벨몬트로 향하는 귀족 '바사니오' 역을 연기한다. 바사니오는 사랑을 위해 위험을 감수하는 인물로, 이상윤이 원캐스트로 나설 예정이다.이상윤은 올해 '튜링머신'과 '베니스의 상인'에 잇달아 출격하고 있다. '튜링머신'에서 '앨런 튜링' 역을 맡아 천재 수학자가 지닌 고독과 사유를 견고한 내면 연기로 풀어낸 이상윤이 '베니스의 상인'에서는 또 어떤 연기를 선보일지 기대된다.한편, 이상윤이 출연하는 연극 '베니스의 상인'은 오는 7월 8일부터 8월 9일까지 서울 장충동 국립극장 해오름극장에서 공연된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr