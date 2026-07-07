아이유가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

가수 겸 배우 아이유가 20주년을 앞둔 소감을 밝혔다.아이유는 7일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅 행사에 참석했다. 제4회 청룡시리즈어워즈 드라마 부문에서 '폭싹 속았수다'로 여우주연상을 수상한 아이유는 "1년이 지났는데 작년 작품이라는 것이 믿어지지 않는다. 아직도 '폭싹'을 자주 보고 쇼츠도 넘기지 않고 또 본다. 제 알고리즘에는 아직도 큰 비중을 차지하고 있다"라고 말했다.데뷔 20주년을 앞두고 있는 아이유는 "나보다 오래 일을 많이 한 선배님도 계셔서 말씀드리기 민망하지만, 근 20년 가까이 성실하게 일을 하려고 노력했던 것 같다. 일상보다 일을 할 때 자연스럽게 느껴진다. 그 모든 활동을 지켜주시고 응원하고 지켜준 팬분들께 감사하다"라고 덧붙였다.또 그는 "20년보다 몇 곱절 더 일을 하고 싶다. 열심히 건강 지키면서. 나는 꾸준한 사람이 제일 멋있다고 생각한다. 꾸준한 사람이 되고 싶다"라고 다짐했다.다음은 제4회 청룡시리즈어워즈 수상자(작) 명단대상='폭싹 속았수다'드라마 최우수작품상='중증외상센터'드라마 남우주연상=주지훈('중증외상센터')드라마 여우주연상=아이유('폭싹 속았수다')드라마 남우조연상=이광수('악연')드라마 여우조연상=염혜란('폭싹 속았수다')드라마 신인남우상=추영우('중증외상센터')드라마 신인여우상=김민하('내가 죽기 일주일 전')예능 최우수작품상='흑백요리사: 요리 계급 전쟁'남자예능인상=기안84('대환장 기안장')여자예능인상=이수지('SNL 코리아 시즌 6, 7')신인남자예능인상=문상훈('주관식당')신인여자예능인상=미미('기안이쎄오')LG유플러스 선한영향력상=지예은('대환장 기안장')업비트 인기스타상=박보검 이혜리 이준혁 아이유OST 인기상=투모로우바이투게더 연준('새벽 2시의 신데렐라')류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr