배우 유인나가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

배우 유인나가 내비게이션 안내 음성을 녹음했던 비하인드를 공개했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 유인나가 내비게이션 안내 음성을 녹음했던 비하인드를 공개했다.지난 5일 방송된 tvN '함께여서 찬란하신 - 도깨비 10주년 여행' 2회에서는 공유, 이동욱, 김고은, 유인나가 함께 장을 보러 가는 모습이 그려졌다.운전대를 잡은 이동욱은 "깨비(공유)가 내비게이션을 잘 봐줘야 한다. 나 내비 잘 못 본다"고 말했다. 이에 뒷자리에 앉아 있던 유인나는 "뒤에서 내가 잘 보고 있다"며 "6.4km 직진이고 좌로 굽은 길이다"라고 안내에 나섰다.이를 들은 이동욱이 "진짜 내비게이션처럼 해봐라."라고 하자, 김고은은 "진짜 언니 내비 목소리 있지 않냐"고 물었다. 유인나는 즉석에서 내비게이션 안내 음성으로 "6.1km 직진입니다"라고 말해 모두를 놀라게 했다.유인나는 "이거 녹음 엄청나게 했다. 몇 년에 걸쳐서 했다"고 떠올렸다. 이에 공유는 "그래. 나 제주도에 낚시하러 갔다가 인나 목소리 듣고 전화했잖아. '(내비게이션 목소리) 너지?'라고 물어봤다"고 회상했다.김고은이 "왜 몇 년이나 걸렸냐"고 묻자, 유인나는 "이렇게 음성 기술이 발달하기 전에 한 음절씩 다 녹음해서 붙이는 방식이었다"고 설명했다. 이어 "이제 그런 건 없어졌다. AI가 다 뺏어가잖아"라며 "예전에는 필요한 부분을 다 녹음해 이어 붙였는데 지금은 AI가 대신한다"고 덧붙이며 기술 발전으로 달라진 현실에 아쉬움을 내비쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr