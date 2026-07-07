배우 변우석이 서울 팬미팅을 성공적으로 마치며 아시아 투어의 첫발을 내디뎠다./사진제공=바로엔터테인먼트

배우 변우석이 서울 팬미팅을 성공적으로 마치며 아시아 투어의 첫발을 내디뎠다./사진제공=바로엔터테인먼트

배우 변우석이 서울 팬미팅을 성공적으로 마치며 아시아 투어의 첫발을 내디뎠다./사진제공=바로엔터테인먼트

배우 변우석이 서울 팬미팅을 성공적으로 마치며 아시아 투어의 첫발을 내디뎠다.지난 4일과 5일 서울 잠실실내체육관에서는 '2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Seoul'이 열렸다. 배우 단독 팬미팅으로는 이례적인 대형 공연장임에도 팬클럽 선 예매만으로 전석 매진을 기록하며 개최 전부터 관심을 모았다.약 2년 만에 팬들과 다시 만난 변우석은 데이브레이크의 '꽃길만 걷게 해줄게'를 오프닝 무대로 선보이며 공연의 시작을 알렸다. 이번 팬미팅은 변우석과 팬들이 함께 추억을 돌아보는 공간 'The Secret Library'를 콘셉트로 꾸며졌으며, 각 코너 역시 도서 제목을 연상시키는 구성으로 몰입감을 더했다.변우석은 '사서의 비밀 기록', 'Secret Chapter', '사서의 레시피' 코너를 통해 자신의 필모그래피를 되짚고 명장면을 재연했다. 직접 달걀말이를 만들며 팬들과 소통하는 시간도 마련해 현장 분위기를 한층 끌어올렸다. 또 이클립스의 '소나기'와 '만날테니까', '평행선' 등을 가창하며 무대를 꾸몄다. 특히 객석으로 내려가 팬들과 가까이에서 눈을 맞추고 인사를 나누며 남다른 팬 사랑을 전했다.변우석은 "2년 만에 하는 팬미팅인데 (팬분들이) 많이 좋아해 주시는 감정 잘 전달받았고, 너무 감사드리고 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 저도 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 최선을 다할게요. 저는 오늘 너무 행복한 추억이 되었고, 제목처럼 한 챕터에 오늘 이 순간이 들어갈 것 같아요. 너무 감사하고 힘들 때마다 오늘을 생각하겠습니다"라고 소감을 밝혔다.변우석은 2년 전 종영한 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'에서 류선재 역을 맡아 신드롬급 인기를 얻으며 대세 배우로 자리매김했다. 이번 서울 공연 역시 그 인기를 입증하듯 전석 매진을 기록하며 변함없는 티켓 파워를 보여줬다.서울 공연을 마친 변우석은 방콕을 시작으로 요코하마, 타이베이, 싱가포르, 마닐라, 자카르타, 홍콩 등 아시아 주요 도시를 돌며 팬들과 만남을 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr