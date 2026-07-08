사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 허안나가 반려 동물을 떠나보내고 오열했다.7일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 코미디언 허안나-오경주 부부의 일상이 공개됐다.이날 허안나는 평소처럼 집을 정리했지만 얼굴에는 웃음이 없었다. 최근 반려견, 반려묘를 하루 차이로 보내고 펫로스 증후군으로 힘든 시간을 보내고 있던 것.허안나는 "원래 세 마리가 있었는데 한 마리는 2년 전에 떠났고, 최근 두 마리가 하루 차이로 세상을 떠났다"고 털어놨다. 지난 5월 17살 반려견과 16살 반려묘를 하루 차이로 떠나보낸 그는 "한 달 동안 거의 아무것도 못 했다. 계속 눈물만 났다"고 고백했다.거실 한편에는 세상을 떠난 반려견과 반려묘의 사진, 장난감, 캣타워와 침대 등 추억이 고스란히 남아 있었다. 허안나는 반려동물들이 사용하던 정수기와 그릇을 닦다가 결국 눈물을 참지 못했다.허안나는 마지막 순간을 병원이 아닌 집에서 함께했다고 밝혔다. 그는 "병원에서 차도가 없을 것 같으니 마음의 준비를 하라고 하더라. 병원에서 떠나보내고 싶지 않았다. 조금 먼저 떠나더라도 내 품에서 보내고 싶어서 둘 다 집으로 데려왔다"고 말했다.이어 "제 배 위에서 두 아이를 모두 떠나보냈다. 슬프지만 그렇게 해준 건 잘한 선택인 것 같다"고 담담하게 말했고, 이를 지켜보던 출연진도 눈시울을 붉혔다.남편 오경주는 아내의 변화를 가장 가까이에서 지켜보고 있었다. 그는 조심스럽게 "집이 썰렁하지?"라고 물었고, 허안나는 "17년 만에 어제 처음으로 집에 혼자 있었다"며 결국 오열했다.허안나는 "눈물이 안 나는 날이 올까. 당신이 가게에 있으면 집에서 맨날 이렇게 운다. 자꾸 눈물이 난다"고 털어놨고, 오경주는 "시간이 지나면 조금씩 익숙해질 거다"라며 아내를 다독였다. 이후 일부러 장난을 치며 웃음을 되찾게 하려는 남편의 모습은 뭉클함을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr