맹승지가 입술 필러 제거 시술을 받은 근황을 전하며 시술에 대한 주관을 밝혔다./사진=맹승지 SNS

맹승지가 입술 필러 제거 시술을 받은 근황을 전하며 시술에 대한 주관을 밝혔다./사진=맹승지 SNS

맹승지가 입술 필러 제거 시술을 받은 근황을 전하며 시술에 대한 주관을 밝혔다.지난 5일 맹승지는 자신의 계정에 "호캉스 후, 병원 가서 입술 필러 녹였어요!"라는 글과 함께 사진을 올렸다. 사진에는 필러 제거 시술 직후 입술이 부은 맹승지의 모습이 담겼다. 그는 "필러 녹이는 히알라제 넣어서 왕 부었어요"라며 현재 상태를 설명했다.맹승지는 "2월에 입술 필러를 했는데, 사진을 들고 가서 '이렇게 해주세요!' 했거든요. 원장님은 '안 예쁠 것 같은데…'라고 하셨지만, 한번 해보고 싶어서 제가 우겨서(?) 진행했어요"라고 당시를 떠올렸다.이어 "근데 시간이 지나고 사진이랑 영상을 보니까 '아… 이건 내 얼굴이 아니네' 싶더라고요"라며 "입술만 너무 튀니까 괜히 부자연스럽고, 제가 원했던 느낌이 아니었어요. 엄마도 '입술이 너무 이상해'라고 하셨고요"라고 털어놨다.결국 필러를 녹이기로 했다는 맹승지는 "녹인 직후라 많이 부었지만 3일 정도 지나면 부기가 빠진다고 하네요! 신기하게 녹이고 나니까 입술도 훨씬 가볍고 마음도 편해졌어요. 역시 과유불급"이라고 말했다.또한 "시술이나 성형도 욕심낼수록 예뻐지는 게 아니라, '조금 아쉬운 정도'가 가장 자연스럽고 세련된 것 같아요. 우리 욕심 조금만 덜 내고 오래 예뻐져요"라며 자기 경험을 바탕으로 한 생각을 덧붙였다.맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 이후 '코미디에 빠지다'에 출연했고 '무한도전'의 '깜짝 카메라', '여름예능캠프' 특집 리포터로 얼굴을 알렸다. 5월에는 "개그우먼은 이제부터 은퇴"라며 "배우, 방송, 제작 등 하던 일은 이어갈 거고 할 수 있는 선에서 좋은 에너지 많이 주려고 노력하면서 살 것"이라고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr