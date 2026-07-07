화사 / 사진 = 화사 SNS

그룹 마마무 멤버 화사가 탄탄한 등 근육을 자랑했다.6일 화사는 자신의 SNS에 "Kaohsiung Sexy Mango"(가오슝 섹시 망고)라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 화이트 백리스 나시톱과 데님을 매치한 캐주얼룩으로 대만 가오슝 현지 마트를 찾은 화사의 모습이 담겼다.특히, 그의 건강미 넘치는 뒷태가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 딱 붙는 올리브톤 나시를 입고 무대로 향하는 그의 뒷모습이 담겼다. 이날 화사는 특유의 구릿빛 피부와 탄탄한 등 근육, 잘록한 허리 라인 등 꾸준한 자기관리를 짐작케하는 비주얼로 팬들의 감탄을 샀다.앞서 화사는 최근 한 유튜브 채널에 출연해 5kg 감량 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 "건강에 좋지 않은 체지방이 많이 빠진 것 같다. 식단과 운동을 꾸준히 하고 있다"고 밝혀 눈길을 끌었다.한편, 화사가 속한 마마무는 지난 4일부터 5일 가오슝 아레나에서 현지 팬들을 만났다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr