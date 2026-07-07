그룹 키스오브라이프 / 사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프의 스포일러 이미지 / 사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 8월 컴백을 예고한 직후 케이팝잇 보드(K-POPIT BOARD) 글로벌 상승 차트 2위에 오르며 본격적인 상승세를 나타냈다.7일 케이팝잇 보드에 따르면 키스오브라이프는 글로벌 상승 차트에서 파워 인덱스(PWR_GL) 53점을 기록하며 2위에 이름을 올렸다. 전날까지만 해도 톱10 밖에 머물렀던 키스오브라이프는 하루 만에 2위까지 뛰어올랐다. 국내 상승 차트에서도 파워 인덱스(PWR_KR) 59점으로 2위를 기록했다. 파워 인덱스는 음원 차트, 소셜미디어 활동, 뉴스 등을 종합 분석해 아티스트의 화제성과 상승세를 수치화한 지표다.이번 상승세는 지난 6일 공개된 컴백 스포일러 영상의 영향으로 풀이된다. 키스오브라이프는 공식 SNS를 통해 8월 컴백을 암시하는 짧은 영상을 공개했다. 영상에는 한여름 뜨거운 햇볕 아래 물웅덩이가 빠르게 증발하는 장면이 담겼고, 이어 "DON'T LET THEM SEE YOU SWEAT"이라는 문구가 등장해 팬들의 궁금증을 자아냈다.티저 공개 직후 온라인에서는 문구와 영상 속 의미를 해석하려는 반응이 이어졌다. 팬들은 키스오브라이프 특유의 자신감 넘치는 이미지와 연결 지으며 새로운 콘셉트를 예상했고, 전작 'Who is she'의 흥행을 이을 또 한 번의 강렬한 여름 콘셉트를 기대하는 목소리도 나왔다.이번 컴백은 전작 발매 약 4개월 만에 이뤄지는 만큼 기대감도 높아지고 있다. 팬들은 키스오브라이프가 '서머 퀸'의 존재감을 다시 한 번 입증할 것이라는 반응을 보였으며, 감각적인 티저 영상과 새로운 콘셉트에 대한 기대감을 드러냈다.키스오브라이프는 자신감 있는 퍼포먼스와 트렌디한 음악을 바탕으로 꾸준히 존재감을 키워왔다. 특히 'Who is she'는 2000년대 초반 감성을 현대적으로 재해석한 사운드로 좋은 반응을 얻으며 그룹의 상승세를 더욱 공고히 했다.본격적인 티저 프로모션이 시작된 가운데 향후 추가 컴백 콘텐츠도 순차적으로 공개될 예정이다. 이번 스포일러 영상만으로도 국내외 화제성이 눈에 띄게 상승한 만큼, 8월 컴백을 향한 기대감은 더욱 커질 것으로 보인다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr