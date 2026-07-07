코미디언 김영희가 '말자쇼'에서 적절한 고부 관계에 대한 조언을 건넸다.
지난 6일 방송된 KBS 예능 '말자쇼'에서는 밀양에서 시부모님을 모시고 온 며느리의 고민 상담이 이어졌다. 며느리는 평소 시어머니가 "며느리가 아니고 내 딸이다"라고 다정하게 말씀하시지만, 정작 남편과 다툴 때면 "네가 참아라, 네가 참아야지 어쩌겠냐"며 늘 참을 것을 강요한다고 토로했다. 김영희는 며느리에게 "그건 정말 딸이 아니기 때문이다"라고 단호하게 말했다. 그러면서 "남편과 싸운 이야기는 시어머니가 아닌 친정엄마에게 하는 것이 맞다"고 생각을 밝혔다. 그는 고부 사이에도 적절한 선을 지켜야 관계가 오래갈 수 있다고 강조했다.
김영희는 "우리 시어머니도 정말 천사 같으신 분이다"라며 자기 경험을 털어놓기 시작했다. 그는 "내가 '남편이 술을 너무 많이 먹는다'고 하소연했더니 단호한 표정으로 '걔가 그럴 리 없다. 설령 그랬다고 한들 네가 이해해라'라고 하시더라"고 말해 웃음을 자아냈다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 6일 방송된 KBS 예능 '말자쇼'에서는 밀양에서 시부모님을 모시고 온 며느리의 고민 상담이 이어졌다. 며느리는 평소 시어머니가 "며느리가 아니고 내 딸이다"라고 다정하게 말씀하시지만, 정작 남편과 다툴 때면 "네가 참아라, 네가 참아야지 어쩌겠냐"며 늘 참을 것을 강요한다고 토로했다. 김영희는 며느리에게 "그건 정말 딸이 아니기 때문이다"라고 단호하게 말했다. 그러면서 "남편과 싸운 이야기는 시어머니가 아닌 친정엄마에게 하는 것이 맞다"고 생각을 밝혔다. 그는 고부 사이에도 적절한 선을 지켜야 관계가 오래갈 수 있다고 강조했다.
김영희는 "우리 시어머니도 정말 천사 같으신 분이다"라며 자기 경험을 털어놓기 시작했다. 그는 "내가 '남편이 술을 너무 많이 먹는다'고 하소연했더니 단호한 표정으로 '걔가 그럴 리 없다. 설령 그랬다고 한들 네가 이해해라'라고 하시더라"고 말해 웃음을 자아냈다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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