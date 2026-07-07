김영희가 고부 갈등에 대한 소신을 밝혔다. / 사진=KBS '말자쇼' 방송 화면 캡쳐

김영희가 사연자에게 조언을 건넸다. / 사진=KBS '말자쇼' 방송 화면 캡쳐

코미디언 김영희가 '말자쇼'에서 적절한 고부 관계에 대한 조언을 건넸다.지난 6일 방송된 KBS 예능 '말자쇼'에서는 밀양에서 시부모님을 모시고 온 며느리의 고민 상담이 이어졌다. 며느리는 평소 시어머니가 "며느리가 아니고 내 딸이다"라고 다정하게 말씀하시지만, 정작 남편과 다툴 때면 "네가 참아라, 네가 참아야지 어쩌겠냐"며 늘 참을 것을 강요한다고 토로했다.김영희는 며느리에게 "그건 정말 딸이 아니기 때문이다"라고 단호하게 말했다. 그러면서 "남편과 싸운 이야기는 시어머니가 아닌 친정엄마에게 하는 것이 맞다"고 생각을 밝혔다. 그는 고부 사이에도 적절한 선을 지켜야 관계가 오래갈 수 있다고 강조했다.김영희는 "우리 시어머니도 정말 천사 같으신 분이다"라며 자기 경험을 털어놓기 시작했다. 그는 "내가 '남편이 술을 너무 많이 먹는다'고 하소연했더니 단호한 표정으로 '걔가 그럴 리 없다. 설령 그랬다고 한들 네가 이해해라'라고 하시더라"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr