배우 안은진이 군더더기 없는 청바지 핏을 보여주고 있다. / 사진=안은진 SNS

사진=안은진 SNS

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배우 안은진이 여전히 여리여리한 몸매 근황을 전했다.안은진은 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "은뒨천사 방범대 감사합니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 안은진이 촬영 현장에서 받은 커피차를 인증하고 있는 모습. 특히 더운 날씨에도 긴 데님 청바지에 블랙 목폴라를 착용한 그는 군더더기 없이 헐렁한 청바지 핏을 보여줘 눈길을 끌었다.약 10kg을 감량했다고 알려진 안은진은 지난 5월 밥이 아닌 흰죽과 동치미 국물, 계란, 낫또 등으로 꾸려진 아침 식단을 공유해 주목받은 바 있다. 지난달에는 오후 2시경 샐러드 위주의 아침 겸 점심을 인증하기도 했다.한편 안은진은 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'를 차기작으로 선택했다. 작품은 결혼을 앞둔 연인들의 이야기를 다룬다. 안은진은 해당 작품에서 영화감독 '이미도' 역으로 분할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr