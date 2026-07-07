조혜주가 '오싹한 연애'에서 박은빈과 대립한다. / 사진제공=tvN

'오싹한 연애'가 조연 배우 라인업을 공개했다. / 사진제공=tvN

조혜주, 김도완, 김서라, 이준혁, 백지원, 이창훈이 '오싹한 연애'에서 박은빈, 양세종, 옹성우와 얽히며 극의 한 축을 맡는다.오는 18일 첫 방송되는 tvN 드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 오컬트 로맨스를 그린 작품이다.귀신을 보는 재벌 천여리(박은빈 분), 열혈 검사 마강욱(양세종 분), 호텔 대표 강민환(옹성우 분)의 관계가 전개되는 가운데 이들과 연결될 인물들의 등장이 극에 변화를 더할 예정이다.조혜주는 레이나 호텔&리조트 그룹 로열 패밀리 천하리 역을 맡았다. 천하리는 후계 경쟁에서 사촌 천여리보다 불리한 위치에 놓인 인물이다. 그룹 총수의 친혈육인 천여리를 향한 열등감과 경쟁심을 품고 후계 자리를 차지하기 위해 움직인다.김도완은 천하리의 약혼자 박승재를 연기한다. 대한민국 카르텔 정점에 있는 권력자의 외아들이자 프로 골퍼인 박승재는 과거 법적 갈등을 겪은 검사 마강욱을 향한 복수심을 품고 그를 무너뜨릴 기회를 노린다. 천하리와 박승재는 천여리, 마강욱과 대립 구도를 형성한다.김서라는 CL 호텔&리조트 그룹 부회장 송희원으로 출연한다. 송희원은 온화한 인상이지만 강단 있는 성격의 소유자로, 아들 강민환에 관한 비밀을 감추고 살아가는 인물이다. 강민환과의 관계를 통해 또 다른 긴장감을 만든다.이준혁은 레이나 호텔 총지배인 봉지욱 역을 맡았다. 호텔 운영 전반을 책임지는 봉지욱은 대표 천여리를 가까이에서 보좌하며 혼자만의 친밀감을 키워간다. 하지만 천여리의 거리두기로 좀처럼 가까워지지 못한 채 곁을 지킨다.백지원은 천하리의 어머니 옥계희를 연기한다. 옥계희는 천여리 대신 자신의 자식들이 그룹을 이어받을 방법을 찾는 인물이다. 오랜 시간 시어머니 백경자(예수정 분)의 눈치를 보며 살아온 만큼 상황을 판단하는 데 능한 모습을 보인다.이창훈은 서울지검 수사관 고필동으로 분한다. 고필동은 눈치와 직감이 뛰어난 인물로, 검사 마강욱과 호형호제할 정도로 가까운 사이다. 두 사람은 사건을 함께 해결하며 호흡을 맞춘다.'오싹한 연애'는 오는 18일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr