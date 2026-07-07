32기 상철이 광수에게 서운함을 쏟아낸다./사진제공=ENA·SBS Plus

32기 상철이 광수에게 서운함을 쏟아낸다./사진제공=ENA·SBS Plus

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 32기에서 옥순을 둘러싼 광수와 상철의 신경전이 불거진다.오는 8일 오후 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’에서는 ‘솔로나라 32번지’에서의 3일 차를 맞아 ‘랜덤 데이트’를 한 돌싱남녀들이 또 한 번 러브라인 격변을 맞는다.이날 광수는 ‘랜덤 데이트’를 마친 뒤 여자 숙소를 찾아가 옥순을 기다린다. 그러나 상철과 ‘랜덤 데이트’ 중인 옥순이 계속 오지 않자 “왜 이렇게 오래 붙잡고 있는 거야?”라며 상철을 향한 불만을 표현한다. 이를 알 리 없는 상철은 ‘랜덤 데이트’에서 무거운 분위기를 띄워보려고 ‘억텐’을 발산한다. 그러면서 자신의 라이벌인 광수를 언급하며 섭섭함을 토로한다. 이를 듣던 옥순은 더욱 표정이 어두워지더니 “난 네 편도 아니고 광수 편도 아니다”라며 선을 긋는다.앞서 또래 기준 연봉 상위 5% 정도 된다고 주장한 상철은 고민 끝에 광수를 직접 찾아가 “잠깐 대화 좀 할 수 있겠냐?”고 청한다. 이를 본 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 “드디어 얘기한다”, “둘이 오해가 있었는데 이제 풀 수 있으려나”라며 몰입한다. 잠시 후 상철은 광수에게 “형님한테 감정이 상하는 포인트가 몇 개 있었다”, “약간 무시 받는 느낌이었다”고 털어놓는다. 이에 깜짝 놀란 광수는 “그건 오해다”며 손사래를 친다. ‘정면 대화’에 나선 두 사람이 옥순을 두고 쌓인 감정을 풀 수 있을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr