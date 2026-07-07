'오케이 마담2'가 8월 12일 개봉한다. / 사진제공=CJ CGV

'오케이 마담2'가 8월 12일 개봉한다. / 사진제공=CJ CGV

영화 '오케이 마담2'(감독 이철하)가 보도스틸 12종을 공개하며 올여름 극장가를 시원하게 만들 코믹 액션을 예고했다. 꽈배기 맛집 사장으로 살아가던 엄정화가 다시 레전드 요원으로 돌아와 크루즈 납치 사건에 맞서는 모습이 담다. 푸른 바다를 배경으로 펼쳐질 화끈한 액션과 유쾌한 웃음이 극장가를 사로잡을 전망이다.8월 12일 개봉하는 '오케이 마담2'는 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 바다 한가운데서 크루즈 납치 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 코믹 액션 영화다. 2020년 개봉한 전편이 비행기를 배경으로 했다면, 이번에는 무대를 푸른 바다 위 초호화 크루즈로 옮겨 한층 확장된 스케일을 선보인다.공개된 보도스틸에는 전직 레전드 요원이지만 현재는 꽈배기 맛집을 운영하는 미영(엄정화 분)과 남편 석환(박성웅 분)의 익숙한 부부 케미가 담겼다. 여기에 현민(배정남 분)의 결혼식 참석을 위해 초호화 크루즈에 오른 미영의 행복한 모습과 마술사 지훈(려운 분)의 제안으로 뜻밖의 마술쇼 무대에 오르는 장면도 시선을 끈다.하지만 평화로운 여행은 범죄 조직의 리더 안야(최수영 분)가 등장하면서 순식간에 납치 사건으로 뒤바뀐다. 아수라장이 된 크루즈 한복판에서 미영은 다시 레전드 요원의 본능을 깨우고, 강렬하게 달라진 눈빛으로 위기에 맞선다.전직 국정원 내근직 출신 석환과 크루즈를 지키려는 이스턴 비너스호 대표 선아(박진주 분)의 색다른 공조도 흥미를 더한다. 여기에 과거 미영의 동료 요원 철승(이상윤 분)까지 합류하면서 한층 커진 스케일의 액션과 코믹한 팀플레이를 예고한다.'오케이 마담2'는 오는 8월 12일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr