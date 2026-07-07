가수 겸 배우 손담비가 숙소 실내에서 딸과 비눗방울 놀이를 한 것을 두고 불거진 민폐 논란에 대해 재차 사과했다./ 사진=SNS

가수 겸 배우 손담비가 최근 벌어진 민폐 논란에 대해 재차 사과했다.손담비는 7일 자신의 SNS를 통해 "숙박업체에서 아이와 잠시 비눗방울 놀이를 한 것은 제 부주의였다"며 "놀이 후에는 모두 깨끗하게 정리했지만 앞으로는 더욱 세심하게 행동하고 같은 일이 없도록 주의하겠다"고 밝혔다.앞서 손담비는 가족 여행 중 딸 해이와 숙소 객실 안에서 비눗방울 놀이를 하는 영상을 공개했다. 이후 일부 누리꾼들은 공용 숙박시설 실내에서 비눗방울을 사용하는 것은 다음 투숙객과 청소 인력에게 불편을 줄 수 있다며 부적절한 행동이라고 지적했다.논란이 커지자 손담비는 전날 "비눗방울 놀이에 많이 걱정하시는데 제가 수건으로 바닥 다 닦았다"고 해명했다. 그러나 갑론을박이 이어지자 하루 만에 다시 사과문을 올리며 자신의 부주의를 인정했다.온라인에서는 "아이와 잠깐 놀아준 것을 지나치게 문제 삼는 것 아니냐"는 의견과 "공용 숙소에서는 더욱 신중했어야 한다"는 의견이 맞서고 있다.한편 손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 첫딸 해이를 품에 안았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr