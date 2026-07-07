배우 송강이 '포핸즈'에서 노력형 천재 피아니스트 강비오로 새로운 연기 변신에 나선다./사진제공=tvN

배우 송강이 '포핸즈'에서 노력형 천재 피아니스트 강비오로 새로운 연기 변신에 나선다./사진제공=tvN

배우 송강이 '포핸즈'에서 노력형 천재 피아니스트 강비오로 새로운 연기 변신에 나선다.8월 29일 첫 방송 되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁, 성장을 그리는 드라마다.송강이 맡은 강비오는 학업과 피아노 모두 최상위권을 놓치지 않는 완벽주의자다. 타고난 재능에 만족하지 않고 끊임없는 연습을 이어가는 성실함까지 갖춘 인물로, 17세의 나이에 국내외 클래식 거장들에게 한국 클래식계를 이끌 차세대 피아니스트로 인정받는다.화려한 평가와 달리 강비오에게는 채워지지 않는 갈증이 있다. 세계적인 지휘자인 할아버지에게 단 한 번도 칭찬받지 못한 그는 언젠가 자신의 실력을 인정받겠다는 목표를 품고 쉼 없이 피아노에 매달린다.강비오의 일상은 전학생 최정요(이준영 분)를 만나면서 변화를 맞는다. 자신이 오랜 시간 쌓아온 실력을 단숨에 뛰어넘는 최정요의 등장은 처음으로 넘기 어려운 벽을 마주하게 하고, 동시에 새로운 음악의 세계를 경험하게 만든다. 두 사람의 만남이 강비오의 삶과 연주에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.공개된 스틸에는 피아노 연습에 몰두하는 강비오의 일상이 담겼다. 쉬는 시간에도 악보를 분석하고, 상장을 받은 순간에도 담담한 표정을 유지하는 모습은 연습과 성과가 일상이 된 그의 면모를 보여준다.연습 일지 역시 눈길을 끈다. 하루 9시간 30분 동안 피아노 연습에 집중한 기록과 함께 "카덴차가 엉망이야. 처음부터, 다시"라고 적힌 메모는 완벽한 연주를 향한 강비오의 집념을 짐작하게 한다.'포핸즈'는 한 곡의 완벽한 연주를 위해 끊임없이 자신을 단련하는 강비오의 성장기를 중심으로 예술고등학교 청춘들의 이야기를 풀어낼 예정이다. 송강이 천재 피아니스트 캐릭터를 어떻게 그려낼지도 관전 포인트다.1994년생인 송강은 지난해 10월 육군 만기 전역했다. 데뷔 초부터 뛰어난 비주얼로 '얼굴 천재', '만찢남'이라는 수식어를 얻었으며, 전역 후 첫 작품인 '포핸즈'를 통해 본격적인 활동 재개에 나선다.'포핸즈'는 8월 29일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr