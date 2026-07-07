사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 개그우먼 신기루가 모친상 후 미각과 후각을 잃었다고 고백했다.7일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 반려견을 떠나보낸 뒤 '펫로스 증후군'을 겪고 있는 허안나-오경주 부부를 위로하기 위해 신기루가 출연했다.이날 신기루는 남편의 방송 출연에 대해 이야기했다. MC 김구라가 "남편은 방송 욕심이 없느냐"고 묻자 신기루는 "전혀 없다. 얼굴이 노출되는 것도 너무 싫어한다"고 답했다.온라인을 통해 결혼사진이 공개됐던 이유에 대해 신기루는 "공개하고 싶어서 한 게 아니다. 얼떨결에 알려지게 된 것"이라고 설명했다.이를 들은 서장훈은 "사람들이 '남편이 진짜 있나 없나' 궁금해서 찾다가 결혼사진이 나온 것 아니냐"고 말해 웃음을 안겼다.지난 3월 모친상을 겪은 신기루는 "코로나에 걸렸을 때도 후각과 미각을 잃은 적은 없었다"며 "그런데 엄마 장례를 치르고 나니까 몸과 마음이 한꺼번에 무너지더라"고 털어놨다.이어 "엄마는 3월 중순에 돌아가셨지만 그 전부터 병간호를 했다. 의료진이 계속 고비라고 해서 병원 앞에서 잠을 자며 버텼다"고 당시를 떠올렸다.장례를 마친 뒤 집으로 돌아와 처음 주문한 음식에서도 이상을 느꼈다고. 신기루는 "비싼 초밥을 시켰다. 참치를 먹고 계란을 먹었는데 맛이 똑같더라"며 "그 순간 '나 잘못되겠다'는 생각이 들었다. 삶의 의욕이 없어졌다"고 담담히 고백해 안타까움을 자아냈다.먹는 즐거움마저 사라지자 그는 스스로를 살리기 위해 일부러 다양한 음식을 먹기 시작했다고 밝혔다.신기루는 "골뱅이소면도 시키고 평소 못 먹던 고수도 씹어 먹었다"며 "내가 유일하게 아무 생각 안 하는 시간이 먹을 때인데 그것마저 없어지면 안 되겠더라"고 말했다. 그러면서 "슬픔을 극복하려면 결국 내가 노력해야 한다. 이틀 동안 스무 가지 음식을 먹었다"며 "나를 지킬 사람은 결국 나밖에 없다"고 진심 어린 조언을 건넸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr