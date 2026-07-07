군 입대를 앞두고 있는 이준영이 짓궂은 장난을 받았다. / 사진=이준영 SNS

사진=이준영 SNS

배우 이준영이 짓궂은 장난에 정색했다.이준영은 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "아직 아니다"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 '이병 이준영 다녀오겠습니다. 충성!', '나라에서 찾습니다. 이병 이준영' 등 군 입대를 앞둔 이준영을 향해 재치 있는 문구가 적힌 모습. 이에 이준영은 아직 시기가 다가오지 않았음을 알리면서도 정색하는 태도를 보였다.앞서 이준영은 지난달 15일 자신의 SNS를 통해 오는 21일 입대 소식을 손 편지로 직접 알린 바 있다.한편 1997년생인 이준영은 2014년 그룹 유키스에 합류하며 데뷔했다. 이후 2017년 tvN '부암동 복수자들'을 통해 본격적인 연기 활동을 시작했다. 최근까지 JTBC 주말드라마 '신입사원 강회장'에 출연했으며, 오는 9월 첫 방송 되는 tvN '포핸즈'에도 얼굴을 비출 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr