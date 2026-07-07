'컴백 D-1' 리센느, 사랑스러움 한도 초과…'Pretty Girl' MV 티저 공개

그룹 리센느(RESCENE)가 컴백을 하루 앞두고 리메이크 싱글 'Pretty Girl'(프리티 걸)의 뮤직비디오 티저를 공개했다.리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 지난 6일 공식 SNS를 통해 'Pretty Girl' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.영상에는 핑크 톤의 공간을 배경으로 다섯 멤버가 옷을 고르고, 이불 속에서 함께 시간을 보내는 모습 등이 담겼다. 자연스러운 일상을 연출하며 멤버들의 팀워크와 밝은 분위기를 보여줬다.영상 말미에는 멤버들이 함께 앞으로 걸어가는 장면이 이어지며 리센느만의 색깔로 재해석한 'Pretty Girl' 무대를 예고했다.'Pretty Girl'은 2008년 그룹 카라(KARA)가 발표한 미니 2집 타이틀곡이다. 리센느는 원곡의 분위기를 바탕으로 자신들만의 스타일을 더해 새로운 버전으로 선보일 예정이다.한편 리센느는 오는 8일 오후 6시 리메이크 싱글 'Pretty Girl'을 발매하고 활동을 시작한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr