방송인 홍석천이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

홍석천이 전 남친들에게 돈을 줬다고 밝혔다./사진='짠한형'

'탑게이' 홍석천이 전 연인들에게 위자료를 준 적이 있다고 밝혔다.지난 6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '홍석천 지진희 [짠한형 EP.152] 대한민국 투톱 톱게이와 게통령'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신동엽은 홍석천에게 "너 그러고보니 외국 남자친구들한테 돈 많이 줬잖아. 얘 돈 많이 뜯겼다"라고 폭로했다. 이에 홍석천은 "조용히 해! 위자료라고 생각하면 되는 거지"라며 발끈했다.그러나 신동엽은 "헤어진 다음에도 어렵다고 하면 돈 주고"라고 덧붙였고, 지진희도 "가게도 차려주고"라고 거들었다. 홍석천은 당황한 듯 땀을 닦으며 연신 "조용히 해, 너"라고 말했다.결국 홍석천은 "뜯겼다기보다 나의 인생의 한 기간을 너무 아름다운 추억을 만든 시간이잖아"라며 "홍석천이라는 사람의 애인 자리가 만만하지 않은 거지. 그 친구 입장에서 봤을 땐 무겁고 무서운 자리인 거다"라고 설명했다.이어 "그걸 2~3년 동안 버텨준 게, 그가 있어서 내가 다른 나쁜 걸 안 하고 행복한 시간을 만들어준 것 자체가 너무 감사한 거다. 사랑이 식어서 떠나고 싶다면 떠나라고 한다. 그래도 나와 함께던 시간이 있으니까 원하는 게 있으면 준다"고 밝혔다.이에 지진희는 "날짜 계산하는 거냐. 365일이면 365X2만원인 거냐"라고 물었고, 홍석천은 "난 너게 이래서 너무 섹시한 것 같아"라며 손을 잡았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr