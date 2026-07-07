박미선이 이봉원이 준비한 이벤트에 놀란다. / 사진제공=MBN '남의 집 귀한 가족'

이봉원, 박미선 부부가 강릉 여행을 떠난다. / 사진제공=MBN '남의 집 귀한 가족'

박미선과 이봉원 부부가 20여 년 만에 단둘이 강릉으로 떠난 리마인드 여행을 통해 가슴 뭉클한 시간을 보낸다. 특히 박미선의 항암 치료를 앞두고 가족들과 함께 찾았던 추억의 장소를 다시 방문해 당시 미처 전하지 못했던 진심을 나누며 나란히 눈시울을 붉힌다. 이봉원이 직접 준비한 깜짝 이벤트와 두 사람의 진솔한 대화가 어떤 감동을 전할지 관심이 쏠린다.7일 방송되는 MBN 가족 관찰 리얼리티 '남의 집 귀한 가족'에서는 박미선·이봉원 부부가 단둘이 떠난 1박 2일 강릉 여행이 공개된다.이번 여행은 이봉원이 직접 준비한 '리마인드 추억 여행'이다. 최근 '봉미 부부'로 많은 사랑을 받고 있는 두 사람은 과거 가족들과 함께 다녀왔던 강릉을 다시 찾아 당시의 추억을 되새긴다. 특히 박미선의 항암 치료를 앞두고 다녀왔던 여행지를 다시 찾은 만큼, 당시 미처 전하지 못했던 진심과 현재의 마음을 나누며 뭉클한 시간을 보낼 예정이다.앞서 이봉원은 천안에서 열린 '미선 힐링 데이'에서 예상 밖 데이트 코스로 박미선의 의심을 샀던 바 있다. 이에 이번에는 "나를 태워서 주위를 밝히겠다"는 '캔들 정신'을 내세워 강릉 여행을 직접 준비한다. 박미선의 취향을 고려한 식사 코스부터 깜짝 이벤트까지 세심하게 준비한 이봉원의 모습에 박미선은 "오래 살고 볼 일"이라며 놀라움을 감추지 못했다.이봉원은 그림 그리기를 좋아하는 박미선을 위해 공방에서 서로의 초상화를 그리는 시간을 마련한다. 오랜 세월 함께했지만 마주 앉아 서로의 얼굴을 오래 바라본 것은 처음이라는 두 사람은 그림을 그리며 그동안 하지 못했던 속마음을 조심스럽게 꺼내놓는다.완성된 초상화를 본 두 사람은 "너무하네", "원숭이 아니냐"며 티격태격해 웃음을 안긴다. 하지만 이봉원이 그림에 담은 진심 어린 바람을 전하자 박미선은 끝내 울컥했다고. 스튜디오에서도 두 사람의 작품을 둘러싼 다양한 감상평이 이어지며 웃음과 감동을 더한다.이어 두 사람은 맨발로 해변을 걸으며 또 하나의 추억을 쌓는다. 박미선의 투병을 앞두고 가족들과 함께했던 강릉 여행을 떠올리던 두 사람은 힘든 시간을 사랑으로 버텨온 지난날을 회상하며 결국 나란히 눈시울을 붉혔다.박미선·이봉원 부부의 20여 년 만의 리마인드 강릉 여행은 7일 오후 9시 50분 방송되는 MBN '남의 집 귀한 가족'에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr