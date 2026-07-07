배우 변요한이 반려견들과 함께한 소소한 신혼 일상을 공개했다. / 사진=SNS

배우 변요한이 반려견들과 함께한 소소한 신혼 일상을 공개했다. / 사진=SNS

배우 변요한이 반려견들과 함께한 소소한 신혼 일상을 공개했다. / 사진=SNS

배우 변요한이 반려견들과 함께한 소소한 신혼 일상을 공개했다.변요한은 지난 6일 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 신혼집 엘리베이터에서 반려견들과 함께 외출을 준비하는 모습부터 편안한 차림으로 동네를 산책하는 일상이 담겼다. 꾸밈없는 자연스러운 분위기 속에서 여유로운 신혼 생활을 즐기는 모습이 눈길을 끈다.특히 변요한은 골든두들 '복자'와 함께, 아내 티파니 영이 키우던 반려견 '프린스', '프린세스'를 품에 안고 환한 미소를 짓고 있다. 티파니 영이 촬영한 것으로 보이는 사진에서는 반려견들과 자연스럽게 어우러진 다정한 모습이 담겨 있다.게시물에는 티파니 영도 하트 이모티콘 댓글을 남기며 애정을 드러냈다. 앞서 티파니 영 역시 변요한의 반려견 복자와 산책하는 모습을 공개한 바 있어, 두 사람은 SNS를 통해 반려견들과 함께하는 신혼 일상을 꾸준히 공유하며 팬들의 응원을 받고 있다.변요한과 티파니 영은 지난해 12월 열애를 인정한 뒤 올해 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 두 사람은 아직 결혼식은 올리지 않았으며, 가족과 가까운 지인들만 함께하는 소규모 예배 형식의 결혼식을 검토 중인 것으로 알려졌다.한편 변요한은 차기 작품 촬영을 준비 중이며, 티파니 영 역시 방송과 음악 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr