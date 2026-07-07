가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 차기작을 앞두고 "하기 싫다"고 털어놓으며 팬들의 우려를 샀다./사진=텐아시아DB

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 차기작을 앞두고 "하기 싫다"고 털어놓으며 팬들의 우려를 샀다./사진=텐아시아DB

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 차기작을 앞두고 "하기 싫다"고 털어놓으며 팬들의 우려를 샀다.최근 팬 소통 플랫폼 버블에서 옥주현이 팬들과 나눈 대화 내용이 확산했다. 공개된 대화에서 옥주현은 "계약한 차기작... 가을에 있지... 근데. 그것도 하기 싫어 ㅎㅎ 나 요즘 사춘기인가"라고 솔직한 심정을 전했다.이를 본 팬들은 번아웃이나 컨디션 난조를 우려하며 걱정의 목소리를 냈다. 반면 일각에서는 이미 계약을 마친 작품인 만큼 함께하는 제작진과 동료 배우들을 고려했어야 하는 것 아니냐는 지적이 이어졌다.최근 옥주현은 "요즘은 노래 아무리 못해도 오토튠으로 후작업을 살벌하게 해서 완전 라이브 파들은 기분이 안 좋다"며 "그런 프로그램 나가서 같이 겸상하기 싫다"고 말했다. 이어 "개나 소나 다 나와서 노래하는구나 싶은 요지경"이라고 덧붙이며 갑론을박을 불러왔다.또 2022년 불거졌던 이른바 '옥장판' 논란도 다시 언급했다. 그는 "난 사과를 받은 적이 없다", "내가 그 일을 지나서 가장 후회하는 건 고소를 취하한 것"이라며 당시를 떠올렸다. 이어 해당 논란으로 광고 계약에도 피해를 보았다고 밝히며 그간의 심경을 전했다.옥주현의 연이은 발언을 두고 SNS에서는 엇갈린 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼은 "팬 소통 플랫폼에서 왜 뒷담을 하느냐", "경솔한 발언 같다", "프로 정신 어디갔나"라고 비판했고, 다른 누리꾼들은 "못 할 말은 아니지 않냐", "가까운 팬들에게 털어놓은 하소연일 뿐"이라며 옹호하기도 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr