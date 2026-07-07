배우 한가람이 새 프로필 사진을 공개했다./사진제공=키이스트

배우 한가람이 새 프로필 사진을 공개했다./사진제공=키이스트

배우 한가람이 새 프로필 사진을 공개했다./사진제공=키이스트

배우 한가람이 새 프로필 사진을 공개했다.7일 소속사 키이스트는 공식 SNS 채널을 통해 한가람의 새 프로필 사진을 게재했다. 사진 속 한가람은 맑고 깨끗한 분위기부터 차분하고 단단한 눈빛까지 다채로운 매력을 뽐냈다.먼저 화이트 니트를 착용한 컷에서 한가람은 청초한 매력을 자랑한다. 은은한 미소와 부드러운 표정, 긴 생머리 스타일링이 어우러져 한가람만의 단정하고 세련된 이미지를 완성했다.이어 올블랙 스타일링 컷에서는 분위기를 달리했다. 한가람은 담백한 표정과 깊이 있는 눈빛, 절제된 포즈로 차분하면서도 시크한 면모를 보여줬다.한편, 한국예술종합학교 연기과를 졸업한 한가람은 탄탄한 기본기를 갖춘 신인 배우다. 그는 영화 '교생실습'을 비롯해 디즈니+ '비질란테', TVING '우씨왕후' 등에 출연하며 작품 경험을 넓혀왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr