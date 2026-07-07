이솔이가 카메라를 응시하며 포즈를 취하고 있다. / 사진=이솔이 SNS

사진=이솔이 SNS

최근 이혼설이 불거진 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 남편과 다른 여행 스타일을 언급했다.이솔이는 7일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요' 시간을 가졌다.이날 한 누리꾼은 이솔이에게 "휴가는 남편이랑 가?"라고 물었다. 이에 이솔이는 "여행 스타일이 많이 달라서"라며 웃음을 의미하는 자음 'ㅋ'을 연이어 덧붙였다.이어 이솔이는 "없는 시간을 빼서 휴가를 다녀오는 것이기 때문에 각자 즐겁게 다녀오자 주의야"라고 밝혔다. 해당 문장에서도 이솔이는 'ㅋ'을 6번 붙이며 머쓱한 웃음을 시사했다.그러면서 이솔이는 "작년 여름부터 해봤는데 생각보다 만족도가 높았다"고 첨언하기도 했다.앞서 이솔이는 같은날 "여름휴가는 어디로 떠날 계획이냐"는 다른 누리꾼의 질문에 "당장 계획이 없다"면서 "이번에는 책 몇 권 들고 한 2주 정도 정처 없이 다녀볼까 한다"고 말했다. 남편 박성광과의 동행은 언급하지 않았다.이솔이는 지난달 30일 자신의 SNS에 "지우고 싶은 과거가 있다", "밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었다" 등 의미심장한 멘트를 털어놓았다가 이혼설이 제기됐다. 일각에서 "박성광 님과 이혼했어요?"라는 질문을 받자 이솔이는 "아니요"라며 부인했다.한편 이솔이는 박성광과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 그는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr