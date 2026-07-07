'무명전설'이 시즌2 제작을 확정했다./사진제공=MBN

'무명전설'이 시즌2 제작을 확정했다./사진제공=MBN

MBN 트로트 오디션 ‘무명전설’이 시즌2 론칭을 공식 발표했다.지난 5월 13일 종영한 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’은 ‘1대 전설’ 성리를 탄생시키며 막을 내렸다. 결승전이 펼쳐진 마지막 회는 최고 시청률 10.1%를 기록했다.이런 가운데 7일 MBN 측이 ‘무명전설’ 시즌1의 주역인 TOP7(성리-하루-장한별-황윤성-정연호-이창민-이루네)이 총출동한 모집 티저를 공개했다.이번 티저에서 성리는 “저희의 공통점이 뭔지 아세요?”라고 물었고, 황윤성과 정한별은 “잘생김?”, “섹시?”라며 너스레를 떨었다. 성리는 “아닙니다. 무명이었죠”라고 진지하게 답했다. 이루네는 “저도 무명이었죠”라며 공감하고, 하루는 “그런데 ‘무명전설’이 저희의 인생을 바꿔줬습니다!”라면서 ‘무명전설’에 대한 고마움을 전했다.‘무명전설’을 통해 트로트 가수로 새로운 인생을 개척한 이창민은 “이번엔 당신 차례입니다!”라고 시즌2 참여를 독려하고, 정연호를 필두로 TOP7은 다 함께 “‘무명전설’ 시즌2! 지금 바로 도전하세요”라고 외쳤다.제작진은 “‘무명전설2’ 제작에 본격적으로 돌입한다”며 “시즌1에 보내주신 뜨거운 성원에 힘입어 더욱 확장된 세계관과 한층 치열해진 경쟁 구도로 돌아온다"며 “제1대 전설의 계보를 이을 새로운 주인공이 탄생할 이번 시즌에 예비 참가자들의 많은 관심과 지원을 부탁드린다”고 전했다. ‘무명전설2’는 오는 13일부터 지원할 수 있다.한편, ‘무명전설’ TOP7 스핀오프 예능 ‘전설의 사내’는 오는 15일 오후 9시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr