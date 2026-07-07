차우민이 '최애의 사원'에서 아이돌 그룹 D.N.X 멤버이자 배우 이찬 역을 맡아 새로운 변신에 나선다./사진제공=tvN

차우민이 '최애의 사원'에서 아이돌 그룹 D.N.X 멤버이자 배우 이찬 역을 맡아 새로운 변신에 나선다./사진제공=tvN

차우민이 '최애의 사원'에서 아이돌 그룹 D.N.X 멤버이자 배우 이찬 역을 맡아 새로운 변신에 나선다.8월 3일(월) 오후 8시 50분 첫 방송 되는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스다.차우민이 연기하는 이찬은 아이돌 그룹 D.N.X 멤버이자 배우로 활동 중인 슈퍼스타다. 노래와 운동, 악기, 외국어, 연기까지 두루 갖춘 만능 엔터테이너로 천만 팔로워를 보유하고 있다. 패션에 관심이 많아 옷을 수집하던 것을 계기로 친구 강하기(강훈 분)와 함께 패션 플랫폼 아펠로를 설립했고, 현재는 패션 디렉터까지 겸하고 있다.2년 전 방송된 '선재 업고 튀어'에서 변우석이 극 중 아이돌 그룹 이클립스의 센터 류선재 역을 맡았던 것처럼, 차우민 역시 인기 아이돌 캐릭터를 연기한다는 공통점이 있다. 여기에 두 작품 모두 tvN 월화드라마로 편성된 만큼 차우민이 보여줄 새로운 아이돌 캐릭터에도 관심이 커진다.배우와 패션 디렉터를 오가며 바쁜 일상을 보내던 이찬은 우연히 마주친 아펠로 신입사원 남다름(김혜준 분)이 자신의 오랜 팬이라는 사실을 알게 된 뒤 조금씩 감정의 변화를 겪는다. 팬을 향한 고마움은 점차 남다름에 대한 호기심으로 이어지고, 두 사람의 관계에도 변화가 찾아온다.K-POP 무대부터 영화와 드라마, 패션계까지 종횡무진 활약하는 이찬의 모습이 담겼다. D.N.X 멤버로 데뷔해 배우이자 아펠로의 패션 디렉터로 활동하기까지의 다양한 순간도 함께 확인할 수 있다. 캐릭터 프로필에는 이찬의 생일과 키, 혈액형, 소속 그룹, 데뷔일 등 팬들이 궁금해할 정보가 담겼다. '천상계 수호자' 등 D.N.X 세계관에서 비롯된 별명도 함께 공개돼 캐릭터에 대한 궁금증을 더한다.차우민은 D.N.X 무대 장면을 위해 춤 레슨과 연습을 병행하며 아이돌 캐릭터를 준비했다. 이번 작품에서 배우와 아이돌을 넘나드는 색다른 매력을 선보일 예정이다.'최애의 사원'은 8월 3일(월) 오후 8시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr