도영서가 아티스트컴퍼니와 전속계약을 맺었다. / 사진=아티스트컴퍼니

배우 도영서가 소속사 아티스트컴퍼니와 전속계약을 체결했다.2014년 데뷔한 도영서는 tvN '하백의 신부 2017', SBS '더 킹 : 영원의 군주', 넷플릭스 '고요의 바다', '종말의 바보' 등에 출연하며 필모를 쌓았다. 특히 넷플릭스 '은중과 상연'에서는 배우 김고은의 아역을 맡아 눈길을 끌었다.도영서는 매 작품 자신만의 색으로 캐릭터를 소화하며 어린 나이가 믿기지 않는 안정적인 연기력을 보여주고 있다. 스크린과 브라운관을 오가며 차근차근 필모그래피를 쌓아온 만큼 앞으로 어떤 모습으로 성장해 나갈지 관심이 쏠린다.한편 아티스트컴퍼니 소속 아티스트로는 배우 정우성, 이정재, 염정아, 배성우, 박해진 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr