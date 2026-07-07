Yeonjun Seongsu Ice Cream Pop-Up / BIGHIT MUSIC (HYBE)

Yeonjun DIY Microsite Image / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER) 연준이 솔로 컴백을 앞두고 사흘간 진행된 새 미니앨범 프로모션 이벤트를 통해 대중의 높은 관심을 이끌어냈다.지난 3일부터 5일까지 서울 성수동에서 열린 이번 오프라인 프로모션에서는 파스텔톤으로 꾸며진 'Ice Cream'(아이스크림) 트럭이 운영됐다. 방문객들은 타이틀곡에서 영감을 받은 참여형 게임과 SNS 챌린지에 참여했다.소속사 빅히트 뮤직(BIGHIT MUSIC)에 따르면 사흘간 약 1350명이 현장을 찾았다. 행사 기간 SNS에는 분당 평균 1건의 챌린지 영상이 업로드됐으며, 'Ice Cream' 관련 사용자 제작 콘텐츠(UGC)는 약 117% 증가했다. 같은 기간 틱톡 내 UGC 역시 19% 늘어나며 트렌딩 오디오 기능을 통해 곡의 인지도를 넓혔다.행사 마지막 날인 5일에는 연준이 깜짝 방문해 팬들에게 인사를 건네고 'Ice Cream' 안무 일부를 선보였다. 그의 방문 모습을 담은 영상은 온라인을 통해 빠르게 확산됐다.온라인 프로모션도 병행되고 있다. 참여형 마이크로사이트 'Ice Cream Generator'(아이스크림 제너레이터)는 오는 10일까지 운영된다. 팬들은 맛과 토핑을 선택해 커스텀 아이스크림을 만들고, 이를 통해 새 미니앨범 수록곡들의 티저 요소를 확인할 수 있다.타이틀곡 'Ice Cream'을 포함해 총 6곡이 수록된 연준의 두 번째 솔로 미니앨범 'NO LABELS: PART 02'(노 레이블스: 파트 02)는 오는 10일 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr