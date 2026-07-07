남보라가 아들 육아 중인 일상을 공유했다. / 사진=남보라 SNS

남보라가 아들 육아 중인 일상을 공유했다. / 사진=남보라 SNS

남보라가 생후 22일 된 아들을 향해 사랑 가득 마음을 전했다. 초보 엄마가 된 그는 하루하루 커가는 아이를 바라보며 행복한 육아 일상을 공유했다.남보라는 6일 자신의 SNS에 "하루하루가 너무 소중해. 콩알아 천천히 커도 돼…! 어느새 D+22일차"라고 적었다. 이어 "저번주에 오랜만에 브이로그 올렸는데요. 이번주엔 콩알이 탄생 영상 올려올게요. 아기 잘 때 짬짬이 편집 중이에요. 좀만 기다려주세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 곤히 잠든 아들의 사랑스러운 모습이 담겼다. 작은 손을 꼭 쥔 채 새근새근 잠든 모습부터 토끼 귀 모자를 쓴 채 신생아 침대에 누워 있는 모습, 엄마 품에 안겨 미소를 짓는 순간까지 담겨 훈훈함을 자아낸다.특히 생후 22일밖에 되지 않은 아들의 앙증맞은 발과 오밀조밀한 이목구비가 보는 이들의 흐뭇한 미소를 자아낸다. 하루가 다르게 자라는 아이를 향한 남보라의 애정이 사진 곳곳에서 고스란히 느껴진다. 남보라를 닮은 아이의 모습도 눈길을 끈다.남보라는 봉사활동을 통해 가까워진 동갑내기 비연예인과 지난해 5월 결혼했으며, 지난달 15일 아들을 출산했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr