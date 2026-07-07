그룹 카드 월드투어 '2026 KARD WORLD TOUR 'NOW HERE' IN SEOUL' 포스터. / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 카드(KARD)가 첫 정규앨범 발매에 이어 서울에서 새 월드투어 'NOW HERE'(나우 히어)의 막을 올린다.카드(비엠, 제이셉, 전소민, 전지우)는 오는 8월 8일 서울 강남구 가빈아트홀에서 '2026 KARD WORLD TOUR 'NOW HERE' IN SEOUL'을 개최한다. 이번 공연을 시작으로 해외 여러 지역에서 팬들과 만날 예정이다.'NOW HERE'는 오는 28일 발매되는 첫 정규앨범 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'와 연결되는 투어다. 앨범의 콘셉트와 이야기를 공연으로 확장해 새로운 무대와 퍼포먼스를 선보일 예정이다.멤버들도 공연 준비에 참여했다. 세트리스트를 비롯한 공연 구성에 의견을 더하며 이번 투어만을 위한 무대를 준비하고 있다.한편 카드는 오는 28일 오후 6시 첫 정규앨범 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'를 발매한다. 이번 앨범은 'Where To Now?' 시리즈를 잇는 작품으로, 방황 끝에 진실을 찾아가는 과정을 담았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr