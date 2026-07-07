사진=KBS2 '말자쇼'

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'말자쇼' 개그맨 윤형빈이 20억 원대 사업 실패를 딛고 여섯 번째 사업으로 아이돌 제작에 도전한 근황을 공개했다.6일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'에는 개그맨 윤형빈과 배우 김보성이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 윤형빈은 "현재 6번째 사업에 도전 중"이라며 "글로벌로 대박이 날 것 같은 아이돌 보이그룹을 하나 제작했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.그는 직접 제작한 K팝 보이그룹 '안타레스'를 소개하며 "신곡 '트리거'가 나왔다"고 홍보에 나섰다. 제작자답게 즉석에서 노래 한 소절까지 선보이며 남다른 애정을 드러냈다.윤형빈은 앞서 여러 차례 사업 실패로 약 20억 원의 손실을 봤다고 고백한 바 있다. 큰 손실을 겪고도 또다시 새로운 사업에 뛰어든 모습에 김영희는 "이 사실을 아내 정경미 씨도 알고 계시냐"고 물었다.윤형빈은 "기사로 보지 않았을까. 제가 따로 이야기한 적은 없는데 아마 알고 있지 않을까"라고 능청스럽게 답해 웃음을 자아냈다.김영희는 "이번에는 정말 잘됐으면 좋겠다"며 응원을 보내며, "아이돌 제작 전에 이미 가수를 데뷔시킨적이 있다. 바로 정범균"이라고 말했다.윤형빈은 과거 개그맨 정범균을 가수로 제작했던 일화를 떠올렸다. 당시 유재석이 트로트 부캐릭터 '유산슬'로 활동하던 시기, 이를 패러디한 '유산균' 캐릭터를 탄생시켰다는 것.윤형빈은 "짝퉁 아닌 이미테이션이었다. 정범균 씨는 데뷔 초부터 유재석 선배님 닮은꼴로 유명했다"며 "유재석 선배님은 행사를 안 하시지만 정범균은 행사라면 정말 좋아한다. 그래서 '행사용 유산균을 만들어보자'는 생각으로 과감하게 제작했다"고 설명했다.이어 정범균이 당시 유산균 의상을 입고 투자 이후 첫 무대를 선보였던 일화를 공개해 현장을 웃음바다로 만들었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr